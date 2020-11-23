بعد تصدره المركز الأول على العالم .. هاشتاج التاسعة يا أهلى لتكريم الـ 74 يزلزل تويتر .. شاهد

دشن عدد كبير من جماهير النادى الأهلى هاشتاج التاسعة لتكريم الـ 74 لدعم الفريق قبل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وحصد المركز الأول عالميا، وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:

- ‏روح حارب عالبطولة بروح الأبطال العب برجولة موت عالكورة أفريقيا للكبار والأهلي أسطورة

‎#التاسعه_لتكريم_ال74

- ‏هيفضلوا ف قلوبنا هيفضلوا معانا ف كل بطولة وكل إحتفال حاربوا من اجلهم حاربوا لاجل الشباب اللي راح عشان خاطر الكيان هاتوها وفرحوهم وفرحونا ‎#التاسعه_لتكريم_ال74.

- ‏تاريخك سيبدأ من هنا من ستاد القاهرة يوم ٢٧ في حالة تحقيقك للبطولة التاسعة يا موسيمانى .

#التاسعه_لتكريم_ال74

- ‏ان شاء الله بطولة جديدة لأرواح شهداء النادي الأهلي.. بطولة أتمنى أيضًا إهدائها لـ مؤمن زكريا.. ربنا يتمم شفائه على خير

#التاسعه_لتكريم_ال74

- ‏‎#التاسعه_لتكريم_ال74

ثقتي في ربنا مالهاش حدود

18 راجل / 11 في الملعب و7 علي أتم الإستعداد

التركيز وملكوش دعوه بالتحكيم ولا تفكروا فيه

استغلال أنصاف الفُرص

ربنا معاكم بإذن الله

- ‏التاسعه من أجل اللى ضحوا بروحهم .. التاسعه لاهدائها للشهداء واهالى الشهداء .. التاسعه عشان من أجل الدموع دي

‎#التاسعه_لتكريم_ال74

- ‏هاتوا بطولة أفريقيا علشان تخلدوا روح الشهداء.. الناس دى ادت كل حياتها للنادى وجه دوركوا تدوا كل حاجه للنادى وتكرموا شهدائنا واخواتنا

‎#التاسعه_لتكريم_ال74

- ‏90 دقيقة فاصلة.. احسموها يا رجال الأهلي. ندعمكم ونثق بكم.. أنتم قادرون علي الفوز باللقب إن شاء الله.. كونو على قدر المسؤولية.. لا تفرطو في البطولة.. افريقيا يا أهلي.. افريقيا من أجل الشهداء.. يارب وفق الأهلي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا #التاسعه_لتكريم_ال74

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.



