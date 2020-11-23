نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دينامو كييف يحدث عن غياب ميسي عن مواجهته ضد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الروماني ميرتشا لوشيسكو، المدير الفني لدينامو كييف الأوكراني، اليوم الاثنين، غياب النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن مواجهة الفريقين غدا في دوري الأبطال.

وقال لوشيسكو: "برشلونة يبقى برشلونة.. قطعا وجود ميسي يمنحهم أفضلية فنية وهجومية، لكن غيابه سيجعل الفريق يهتم أكثر بالجانب الدفاعي".

وذكَر المدرب المخضرم بأن الفريق الكتالوني، يمتلك لاعبين آخرين تم استقدامهم مقابل "أموال كثيرة"، فضلا عن الشباب الذين أظهروا قدرات فنية كبيرة، وفق رؤيته.

وتابع: "برشلونة أحد أفضل فرق العالم.. الفريق لا يمر حاليا بأفضل فتراته، قضية رحيل ميسي (قبل بداية الموسم) صنعت أجواء توتر داخل النادي.. إستراتيجية جديدة، وتواصل جديد بين اللاعبين، هذا يحتاج لبعض الوقت".

وأضاف: "نريد الفوز غدا، الانتصار مهم للغاية بالنسبة لنا، دينامو كان غائبا لفترات طويلة عن دوري الأبطال.. في 2004 عندما كنت مدربا لشاختار، لعبنا وفزنا في وجود ميسي كأساسي.. تلك المباراة ساهمت بشكل كبير في تطور الكرة الأوكرانية".

وأنهى: "الفريق يمتلك 13 لاعبا فقط بالفريق، سواء بسبب الإصابات أو فيروس كورونا، وهي الظروف التي تسببت في غياب بعض اللاعبين أبرزهم فيكتور تسيهانكوف، صاحب الهدف الوحيد لدينامو في مباراة (كامب نو)، التي انتهت بفوز صعب للبارسا".