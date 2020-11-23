نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلا يتعاقد مع كريم الكومي استعداداً للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق مركز شباب تلا في الحصول على توقيع اللاعب كريم الكومي لاعب فريق غزل شبين السابق، في صفقة إنتقال حر، لمدة ثلاث مواسم، استعداداً لدوري القسم الثالث 2020-2021.

وقام اللاعب بالتوقيع لتلا، في حضور عماد سرور المدير الفني، وكريم علوان المدرب العام، وسبق للكومي الإنضمام لأندية غزل شبين، والنصر، والجونة، وكفر الشيخ، كما لعب في الموسم الماضي لغزل شبين.

وضم تلا مؤخراً أكثر من لاعب وهم، أحمد كريم، والسيد علاء، وتجديد التعاقد مع الإفريقي سعيدو.