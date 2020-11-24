إيجابية المسحة الثانية لمحمود الونش

أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا.

ويتواجد الونش حاليا فى العزل الصحى، ويخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان الفريق اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.

ولم ينضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للمعسكر انتظارا لظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما، على أن ينضم اللاعبان اليوم للمعسكر في حالة سلبية المسحة الخاصة بكل منهما، كما لم ينضم محمد حسن للمعسكر بعدما فضل الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية جديدة بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها أمس سلبية حالته.