ساوثهامبتون يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في البريميرليج

تعادل ساوثهامبتون مع نظيره وولفرهامبتون بهدف لمثلههما، في ختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ثيو والكوت أحرز الهدف الأول لساوثهامبتون في الدقيقة 58، لكن البرتغالي نيتو عادل النتيجة لوولفرهامبتون في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 17 في المركز الخامس، ورصيد وولفرهامبتون للنقطة 14 في المركز التاسع.

وكان فريق بيرنلي قد فاز على نظيره كريستال بالاس بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورف مور، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي لممتاز موسم 2020-2021 " بريميرليج ".

وسجل النيوزيلندي كريس وود، هدف المباراة الوحيد لفريقه بيرنلي في الدقيقة الثامنة، ليقوده لتحقيق أول انتصار لهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد بيرنلي للنقطة الخامسة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 13 في المركز العاشر.

كما أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه البرازيلي رينيير بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر حساب نادي بروسيا دورتموند الألماني تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة " تويتر"، جاء فيها:" لاعب بروسيا دورتموند رينيير أصيب بفيروس كورونا، وبدون أعراض.. نتمنى له الصحة والتعافي سريعًا." وكان رينيير قد انتقل لصفوف بروسيا دورتموند الألماني معارًا من نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسم وحيد. وأكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن الحكومة البريطانية، ستقرر عودة الجماهير للمدرجات في إنجلترا، بعد غياب استمر لـ 8 أشهر بسبب فيروس كورونا. وغابت الجماهير عن حضور المباريات في إنجلترا منذ شهر مارس الماضي، حيث الإغلاق الأول في إنجلترا، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأكدت شبكة "BBC" أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، سيقرر اليوم بعض الإجراءات بعد إنهاء الإغلاق العام يوم 2 ديسمبر المقبل، ومنها عودة الجمهور للمدرجات بشكل تدريجي. وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم السماح بحضور متوسط 4000 مشجع في المباريات الخارجية لفرق الدرجات الأولى في إنجلترا، و2000 مشجع لفرق الدرجات الثانية، وذلك في الأماكن الأقل خطرًا، أي التي لا يتفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية. وكشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موعد ظهور الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق في المباريات بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأسبوع الماضي. وأكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرورر" البريطانية أن صلاح أجرى فحصا جديدا وجاءت نتيجته سلبية وسيخضع اليوم الاثنين لفحص طبي جديد مع الفريق بشأن مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا. وأوضح كلوب أن صلاح سيكون جاهزا للمشاركة مع ليفربول في المباراة المقبلة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوربا والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل. وعن كثرة الإصابات التي يعانى منها "الريدز"، قال كلوب:" طالما لدينا 11 لاعبا على أرض الملعب سنقاتل على كل شيء، لعبنا بالطريقة التي أردنا اللعب بها من أول ثانية، أنا سعيد حقا بالأداء".

وأعلن روي هدسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، إصابة لاعبه الإيفواري وولفريد زاها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهو سبب غيابه عن المباراة اليوم.