نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصورة يواصل صفقاته استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفريق الكروي الأول بنادي المنصورة مع اللاعب أحمد صبرى صانع ألعاب المريخ السابق، في صفقة إنتقال حر، لثلاث مواسم قادمة، بالقسم الثاني.

كما إنتقل أحمد سالم مدافع ميجاسبورت لصفوف المنصورة على سبيل الإعارة لموسم واحد فى مفاوضات إستمرت لأسبوعين بعدما تعثر الإتفاق بسبب الأزمة المالية التى تحيط بالفريق.

ويستعد المنصورة لمواجهة بيلا المقررة يوم الأربعاء بستاد المنصورة ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وقد أعلن ياسر عبدالواحد قائمة اللاعبين لمباراة بيلا والتى ضمت كلا من: عاطف نصحي ، إبراهيم السيد ،عبد الرحمن حسان ،محمد نجاتي ،أحمد عبد العال ،مؤمن فكري ،إسلام حمدينو ،إسلام مرزوق ،هاني الطامي ،علي أوسكار ،جون كونجا ،محمد عادل تيجانا ،وائل السعدني ،شاكر أشرف ،أحمد شاهين.