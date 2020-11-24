كومان يستبعد ميسي من مباراة دينامو كييف

كومان يستبعد ميسي من مباراة دينامو كييفأعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الفريق لمواجهة دينامو كييف الأوكراني المقررة يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبدا الإجهاد على أداء ميسي خلال المباراة التي انتهت بهزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد صفر - 1 يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني، ومع ذلك كان قرار كومان باستبعاد القائد وكذلك لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ من مباراة دينامو كييف، بمثابة مفاجأة ضخمة.

وقال كومان: قررنا عدم إشراك ميسي ودي يونغ. وضعنا جيد في دوري الأبطال، وهما يحتاجان إلى راحة.

وكان من المتوقع أن يشارك دي يونغ في مركز قلب الدفاع، نظرا لإصابة جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي ورونالد أراوخو.

وكالات