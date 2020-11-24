ميدو: نتائج المواجهات الأخيرة تمنح الزمالك الأفضلية في نهائي إفريقيا

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي أن هناك شيئا واحدا يمنح الزمالك الأفضلية أمام الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك المعتزل في مقابلة عبر قناة الزمالك: "ستكون مباراة صعبة وقوية، لكن هناك شيئا واحدا سيعطيه الأفضلية والثقة أمام الأهلي، وهي نتائج المواجهات الأخيرة بينهما".
وأردف:" لكن النهائي ستكون به معايير كثيرة، منها كيف ستبدأ المباراة، وكيف سيتم التعامل مع المواقف الصعبة خلال اللقاء، بالإضافة إلى التحضير النفسي من المدربين واللاعبين".
وواصل: "خسارة مباراة أو بطولة لن تنتقص من تاريخ الأهلي أو الزمالك، وهما فريقان كبيران جدًا".
وتحدث لاعب الزمالك المعتزل عن مشوار فريقه في بداية الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه كل من المقاولون العرب ثم سموحة ثم بيراميدز ثم الأهلي.
وأضاف: "بداية صعبة للزمالك في الدوري، لكنه فريق كبير وقادر على أن يهزم أي منافس في مصر وهو في حالته وتركيزه".
واختتم: "الموسم المقبل سيكون صعبًا لكن الزمالك يمتلك لاعبين كبارا يستطيعون الفوز بالدوري".
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).
وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.
وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن أحمد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."
وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى".
وجاء في ختام البيان: "تم إخطار أحمد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."
وعلى الجانب الآخر، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادي الأهلي بنهائي إفريقيا مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر على استاد القاهرة.
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