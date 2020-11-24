مصطفى فهمي: الاتحاد الدولي انتصر لـ عمرو في قضية أحمد أحمد

قال مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق، إن قرار إيقاف أحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة، جاء وفقا لمستندات اطلع عليها الاتحاد الدولي.

وأضاف مصطفى مراد فهمي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن قرار الفيفا أثبت إن عمرو كان على حق، وإن موقفه كان صحيحا فى محاربة الفساد داخل الكاف.

وأضاف :" عمرو تعرض لظلم شديد، ولكن مبادئه حتمت عليه شكوى احمد احمد، واظهار فساده، بنود لجنة القيم بالفيفا تجبر أي مسئول على الإبلاغ عن أى فساد وإلا يكون شريكا فيه، وهو ما فعله عمرو".

وأكمل :"أحمد أحمد هو من اختار عمرو، ولكنه بعد ذلك رفض حضوره باجتماع اللجنة التنفيذية للدفاع عن نفسه، وللأسف الكوادر المصرية رحلت عن الكاف في فترة أحمد احمد".

وأكد : "لا أفكر في الترشح لرئاسة الكاف وتم إغلاق باب الترشح، لست على صلة بمرشحى الكاف على مقعد الرئيس وأتمنى اختيار من يعيد الاتحاد الإفريقي لمكانته الطبيعية".

وأتم: "مصر الفائزة في نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك".