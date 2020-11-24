نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة فريق سبورتينج بالقسم الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ١- ياسر ريشا

٢- أحمد السيد

٣- أحمد هاني

٤- سيف الخشاب

٥- مروان أحمد

٦- محمد رمضان

٧- طلعت بكر

٨- احمد قطب

٩- محمود ناصر

١٠- محمد سمير

١١- احمد سمير

١٢- مروان السيد

١٣- محمد مجدي

١٤- على عوض

١٥- عصام بلح

١٦- سعيد الجوهري أحمد جودة - القاهرة - ١- ياسر ريشا٢- أحمد السيد٣- أحمد هاني٤- سيف الخشاب٥- مروان أحمد٦- محمد رمضان٧- طلعت بكر٨- احمد قطب٩- محمود ناصر١٠- محمد سمير١١- احمد سمير١٢- مروان السيد١٣- محمد مجدي١٤- على عوض١٥- عصام بلح١٦- سعيد الجوهري اللاعبين الجدد المنضمين لنادي سبورتنج



١- كريم طلعت ٢٥ سنه لاعب الحريه السابق ٢- محمد رجب ٢٥ سنه لاعب الحريه السابق ٣- طارق سالم ٣٧ سنه نجم الرجاء السابق ٤- يوسف رحومة ٢٤ سنه حارس مياة البحيره السابق ٥- عاطف محمود ٣٦ سنه لاعب بني سويف السابق ٦- على دياب ٣٥ سنه لاعب نادي المنيا السابق ٧- اسلام قورة ٣٠ سنه لاعب نادي نبروه السابق ٨- احمد عبدالستار ٣٠ سنه لاعب نادي بيلا السابق ٩- وائل مصطفى ٣٢ سنه لاعب نادي تليفونات بني سويف السابق ١٠- عبدالله سرور ٢٣ سنه لاعب ابوقير للاسمده السابق ١١- يوسف جبيلي ٢٢ سنه لاعب م ش المعموره السابق ١٢- وائل عصام ٢٥ سنه لاعب نادي الحريه السابق ١٣- حازم مجدي ٢٣ سنه لاعب نادي الاتحاد السكندري السابق ١٤- زياد الصاعقه ٢٦ سنه لاعب سبورتنج

المدير الفني أحمد فاروق

مدرب عام محمد توفيق

مدرب مساعد وائل الزقاق

مدير اداري حسن البحار

معاون شحاته مبروك

حراس سامح نوار

طبيب عمر هشام و محمد صلاح

مدرب أحمال أشرف فكري

إداري أحمد عصام بوجي

