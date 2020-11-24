كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل نهائي إفريقيا

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الكروي قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك:”أنا سعيد بالروح القتالية التي ظهرتم عليها أمام نادي مصر وكنا نلاعب المنافس والحكم محمود عاشور الذي بذل كل جهد من أجل خسارتكم بعدم احتساب هدف وركلات جزاء.. أتمنى أن تكون الروح مستمرة في الفترة المقبلة مع المدرب العبقري الذي استطاع تغيير شكل الفريق بالتغييرات”.

وأضاف : “مباراة الجمعة أمام الأهلي، لا أريد أن أرى أي احداث التي رأيتها في مباراة السوبر المصري بالإمارات، البلد لا تحتمل أي استفزازات .. أريد أن أفوز على الأهلي لكن بشرف، وعلينا أن لا نستجيب لأي استفزازات من لاعبي الأهلي وأريد التركيز حتى نفوز.. الزمالك لا يقع طالما يملك النادي جماهير بالملايين .. الفوز يجلب السعادة للجماهير ويثقون فيكم ويقفون خلفكم .. جماهير الزمالك هي أعظم جماهير رأيتها في حياتي وما أشاهده من مساندة يدل على أنه جمهور عظيم وعليكم اسعادهم”.

وأضاف: “هل كان هناك أمل بالفوز على الترجي في قطر؟ أو الهلال في السعودية، أو الأهلي في السوبر أو الدوري، والفوز على الرجاء في المباراتين.. لا أجد فريق أفضل منكم في أفريقيا وثقوا في أنفسكم وفي موهبتكم .. كل لاعبي الزمالك ممتازين.. لا أريد الحديث عن المكافآت لأنها ليست القضية، هدفنا هو أسعاد الجماهير التي تحارب الجميع من أجلكم، أريد أن أرى كل منكم أن يلعب بأعصاب هادئة وأن يثق كل لاعب أنه أفضل لاعب في أفريقيا في مركزه.. ألعبوا بأعصاب هادئة والتوفيق من الله .. القدر كتب أن يتعرض أوناجم للإصابة ويدخل بدلًا منه أسامة فيصل الذي كان خارج القائمة لكنه ظهر في القائمة وشارك في اللحظات الأخيرة ليسجل هدف أعاد الأمل للزمالك”.

وأردف: “بطولة أفريقيا غائبة عن النادي منذ 2002 ولاعبي الأهلي ليسوا أفضل منكم، أنتم الأقوى، عليكم اللعب بإرادة النصر، واللعب بكل طاقتكم خلال الـ90 دقيقة.. الرجاء المغربي سجل هدف فسجلتم 3 أهداف.. توفيق الله مهم ولكن التركيز مهم جدًا في هذه المباراة.. ستواجهون الأهلي وأنتم فائزين عليه مرتين في آخر مواجهتين”.

وأختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: “نهائي دوري أبطال أفريقيا سيتابعه العالم بأكمله، وعليكم استعادة حق النادي ومن أخطأ في حق النادي بالفوز بالبطولة.. سيتم صرف مكافأت فورية للاعبين ومقدم عقود اللاعبين، ولكن هذه الأمور لا علاقة لها بالمباراة لأنني أتحدث مع لاعبين يحبون النادي أولًا”.