طبيب المنتخب يوضح لماذا لم يتعرض محمد الشناوي للإصابة بكورونا

قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني: إن هناك تساؤلات كثيرة تدور حول عدم إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا المستجد، رغم إصابة كل زملائه في صورة المنتخب الشهيرة.

وأضاف محمد أبوالعلا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" لا يوجد سبب علمي أستطيع أن أجزم من خلاله عن سبب عدم إصابة الشناوي إلى الآن، فنحن نتعامل مع فيروس لم يكمل سوي عامه الأول فقط، وهناك أمور لا زالت خافية علينا".

وتابع :" هناك الكثير من الحالات التي أصيبت بكورونا ولكنها تمتلك أجساما مضادة، تجعلها تشفى من المرض من دون أن تشعر به أو تظهر عليها أعراض الإصابة ".

وفي نفس السياق نفى الإعلامي أحمد شوبير كل ما تردد عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بايام قليلة. وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس: "‏الشناوي يشارك في تدريب الاهلي الان ونتيجة المسحة الأخيرة للاهلي لم تظهر حتي الان ولا جديد في إصابات كورونا عما تم اعلانه حتي الآن". ويلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيقام على استاد القاهرة، ويُعد نهائي تاريخي كونه يُقام لأول مرة في تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد. وقال محمد فضل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الاتحاد الإفريقي رد على طلبنا بأنه لا يُمانع حضور من 5 إلى 10 ألاف مشجع، وأرسلنا خطابًا للأمن وننتظر القرار النهائي". وتابع: "غالبًا المسحة الخاصة للكشف عن فيروس كورونا للفريقين قبل مباراة النهائي ستكون يوم الأربعاء". واكمل: "مسؤولو الاتحاد الإفريقي أكدوا أنهم فخورون بنهائي يجمع بين الأهلي الزمالك لأول مرة في التاريخ". من جهته، نفى اشرف بن شرقي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما تردد عن اصابته وعدم اللحاق بنهائي دوري ابطال افريقيا. وكتب بن شرقي خلال حالته اليومية عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام:" كل ما يتم تداوله بخصوصي شائعات.. انا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم افضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك. ومن ناحية اخرى أدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيله، بالجري حول الملعب. وذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس الأول أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل ، واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء في جيمانيزيوم النادي. ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس ، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة ، واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق. وانتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.، واصبح السعيد جاهزا من الناحية الطبية للفترة المقبلة. وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران أمس، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية. وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين.

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