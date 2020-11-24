هاني حتحوت: "عمرو فهمي قالي لو ماتكلمتش عن الفساد هتكون مشارك في انتشاره"

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن الراحل عمرو فهمي المدير التنفيذي السابق للـ"كاف"، تحدث معه عن ضرورة الحديث عن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل القضاء عليه.

وقال حتحوت في مداخلته ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : " الراحل عمرو فهمي تحدث معي أنني لابد أن أتحدث عن الفساد، وفي حال عدم الحديث؛ سأكون مشاركا في انتشار فساد الاتحاد الإفريقي"

وأضاف: "بالفعل عقدت جلسة مع أحمد جلال رئيس تحرير البرنامج؛ من أجل الاتفاق على الأمور الذي من الممكن أن يتم عرضها".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف). وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا. وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن أحمد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري." وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى." وجاء في ختام البيان: "تم إخطار أحمد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف." وعلى الجانب الآخر، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

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