طبيب المنتخب يتبرأ من إصابة صلاح والنني بكورونا

قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، إن بعثة الفراعنة سافرت إلى توجو، بكمية كبيرة من المطهرات والمعقمات، خشية إصابة اللاعبين بكورونا.

وأضاف محمد أبوالعلا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، سافرنا إلى توجو ومعنا معقمات وقمنا بعمل جدول للمسحات فى معسكر منتخب مصر الأخير".

واوضح:" فعلنا كل ما بوسعنا حتى نستطيع السيطرة على أى اصابة بكورونا قد تظهر فى منتخب مصر،و تدريب منتخب مصر يوم 9 نوفمبر تأخر لمدة ساعتين بسبب عدم ظهور نتيجة المسحة"، مضيفا :" تأخر اجراء المسحة لمنتخب مصر، بعد الوصول الى توجو امر خارج عن ارادتنا".

وأردف: " اتحاد الكرة لم يأخذ برأيي في حضور محمد صلاح لفرح شقيقه، و من الوارد ان يكون صلاح والنني وكوكا اصيبوا بالفيروس، قبل الحضور إلى مصر ونشط لديهم بعد الانضمام للمعسكر".

وأكمل :" المصابون بكورونا لم تظهر عليهم أى أعراض، ومحمد النني شارك في المران وظهر بشكل جيد للغاية ثم اكتشفنا اصابته بالوباء، وجهاز منتخب مصر خضع لمسحة كورونا، أول امس الأحد وجاءت نتيجتها سلبية".

وفي وقت سابق ، كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موعد ظهور الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق في المباريات بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الأسبوع الماضي. وعن كثرة الإصابات التي يعانى منها الريدز، قال كلوب:" طالما لدينا 11 لاعبا على أرض الملعب سنقاتل على كل شيء، لعبنا بالطريقة التي أردنا اللعب بها من أول ثانية، أنا سعيد حقا بالأداء". وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية. وتسلل وباء كورونا المستجد الى صفوة نجوم الرياضة، ليضعهم تحت مقصلته، منهم من استطاع النجاة، وآخرين فتك بهم المرض، ليحصد أرواحهم وأبرزهم عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ورئيس لجنة المتابعة بالجبلاية بعد صراع مع الفيروس. واكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالسواد، بعد إعلان وفاة نجم الزمالك السابق، عزمي مجاهد، بعد صراع امتد لأكثر من أسبوعين، مع الوباء الذي تفشى على مستوى العالم، بشكل سريع، ووصل إلى مصر بشكل رسمي منذ فبراير المنقضي، ليعصف بعدد من الأشخاص. لم يكن مجاهد، أول نجوم الرياضة الذين زارهم الفيروس الفتاك، بل سبقه محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لاتحاد الكرة، ليمكث في المستشفى بضعة أيام، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تعافيه بشكل نهائي من الوباء الذي ألم به، ويدخل مرحلة عزل صحي لأيام. ويبدو أن نجوم القلعة البيضاء، كان لهم النصيب الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق في الزمالك، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته، ما بدوره أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته ويتعافى بشكل كامل من الوباء. ومؤخرًا، أصيب طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الاحتفال بزفاف نجله، بجانب إصابة 16 لاعبًا داخل الفريق، ليتم عزله بالكامل، والذي بدوره أجبر اتحاد الكرة على تأجيل مبارياته. ونال المرض المستجد، من مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، الذي أصيب به، قبل عودة الدوري العام بساعات، ليتم تأجيل أول مباراتين للفريق، في المسابقة المحلية، خاصة مع إصابة 18 لاعبًا بين صفوف الفريق. كما هاجم الفيروس العشرات من لاعبي فرق الدوري الممتاز على مدار الأسابيع الماضية، حيث ضرب معظم الفرق وخاصة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي والزمالك، وكان من ابرز العناصر التي أصيبت بكورونا حمدي فتحي لاعب الأهلي، ومحمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، والهاني سليمان حارس سموحة.

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