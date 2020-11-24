طبيب المنتخب يرد على اتهامه بالتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي

قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، إنه لم يتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي محمد هاني وأيمن أشرف وطاهر محمد خلال معسكر مباراة توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.
وأضاف محمد أبوالعلا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" من يقول إننى تسببت في إصابة لاعبي المنتخب ، ناس من كوكب تاني".
وتابع :" ما فعلته مع محمد هاني كان التصرف الصحيح بدليل إنه شارك في تدريبات الأهلي دون مشاكل، وأيمن أشرف كانت إصابته بسيطة ويستطيع إكمال المباراة دون مشاكل".
وأكمل:" شخصت إصابة طاهر محمد، بأنها عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، و تحتاج إلى 3 أسابيع علاج، وقد أبلغت الأهلي بذلك، ولا أستطيع الرد على من اتهمني بأنى قمت بتشخيص اللاعب بشكل خاطئ".
علي جانب اخر ، أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا.
ويتواجد الونش حاليا فى العزل الصحى، ويخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.
وكان الفريق اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.
ولم ينضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للمعسكر انتظارا لظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما، على أن ينضم اللاعبان اليوم للمعسكر في حالة سلبية المسحة الخاصة بكل منهما، كما لم ينضم محمد حسن للمعسكر بعدما فضل الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية جديدة بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها أمس سلبية حالته.
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