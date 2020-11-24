بعد إيقاف رئيس الاتحاد الأفريقي.. هاشتاج #وانتصر_عمرو_فهمي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #وانتصر_عمرو_فهمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب قرار الفيفا بإيقاف رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد بسبب اتهامات له بالفساد.

ودشنت جماهير الكرة المصرية الهاشتاج؛ تخليدا منهم للراحل عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق؛ بعدما ثبت انه كان على حق، وإن موقفه كان صحيحا حيث كان يتحدث خلال حياته عن أن هناك فساد داخل الـ"كاف"، وأنه يجب محاربته.

وجاءت تعليقات المشجعين كالاتي:

الحمد لله الحق ظهر وكلنا سعداء بده

مصطفى مراد فهمى .. الفيفا انتصر لعمرو ومبادئه اللى اتربى عليها .. ورأيى انه انتصر ليك ايضا كأب ربى ابنه صح واسقط عنك اتهامات كتير باطله من بعض الإعلاميين على مدار سنوات

حقك بيرجع واحده واحده رحمة الله عليك

حارب الفساد وقالها صريحه والكل هاجمه ودلوقتي اثبت للجميع صدقه الله يرحمك يا عمرو

ومهما عدت الليالي ومهما زاد الفساد ، الحق راجع راجع "وما ربك بظّْلام للعباد"

الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلي من الجنة وإنتصر الحق والشرف والنزاهة

واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن أحمد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."

وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى."

وجاء في ختام البيان: "تم إخطار أحمد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."

وعلى الجانب الآخر، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.