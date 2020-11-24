كومان يعلن موعد عودة أومتيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن أمله في عودة نجم هجوم الفريق الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب عن الملاعب منذ شهور بعد أسبوعين.

وقال كومان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف الأوكراني ضمن رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا: "نعلم أن أومتيتي أصيب منذ فترة طويلة ونأمل أن يتمكن من اللعب خلال أسبوعين".

وأضاف:"آمل أن يكون هذا هو الحال لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة منذ يونيو الماضي ويحتاج إلى التعافي كثيرًا لكنه يتدرب بالفعل مع المجموعة".

وعن ندرة المدافعين بعد إصابة جيرارد بيكي، علق كومان قائلاً: "من المحتمل أن يلعب مينجويزا غدًا بجانب لينجليت لأن أراوخو لا زال يتدرب بشكل فردي ونحن لا نريد المخاطرة على الرغم من قلة المدافعين وسنمنح الفرص للاعبين آخرين مثل أوسكار".

وعن السماح برحيل كلير توديبو وخورخي كوينكا في الصيف الماضي، قال كومان: "بالنسبة لي لم يكن قرار مغادرة توديبو وكوينكا محفوفًا بالمخاطر".

واختتم كومان تصريحاته قائلاً:"علاوة على ذلك، كوينكا لاعب شاب يجب أن يحصل على دقائق للتحسن، لا أعتقد أن القرار كان سيئًا".