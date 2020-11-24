نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف عن الفريق الأقرب للفوز بنهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن لايوجد أي فروقات بين الأهلي والزمالك، ولا توجد أي أفضلية لفريق على آخر، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأكد ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس، "إذا قال أحد أن الزمالك أفضل يبقى بيضحك علينا".

وتابع، "المكسب سيكون للفريق الذي سيستطيع التعامل مع المطبات وكذلك الذي سيصل إلى أقل عدد كورونا، قيمة المباراة كبيرة، ولكن خسارة مباراة عمر ماهتنقص من تاريخ الأهلي أو الزمالك".

واختتم، "لايجب أن تعكر مباراة كرة قدم صفو علاقاتنا أبدًا، الدنيا لا تساوي نهائيًا".