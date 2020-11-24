الرياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الثلاثاء نادي برشلونة الاسباني نظيره دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب دينامو كييف الدولي فى اوكرانيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : اندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، لينجليت، مينجوزا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيانيتش، كوتينهو، ترنكاو.

خط الهجوم: جريزمان، بيدري، ديمبيلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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