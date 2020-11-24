نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الثلاثاء نادي برشلونة الاسباني نظيره دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب دينامو كييف الدولي فى اوكرانيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي : اندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، لينجليت، مينجوزا، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيانيتش، كوتينهو، ترنكاو.

خط الهجوم: جريزمان، بيدري، ديمبيلي.