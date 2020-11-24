نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب المنتخب يتحدث عن إصابة صلاح والنني بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن من الوارد يكون صلاح والنني وكوكا أصيبوا بالفيروس قبل الحضور إلى مصر ونشط لديهم بعد الانضمام للمعسكر.

وأشار أبو العلا في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن اتحاد الكرة لم يأخذ برأيي في حضور محمد صلاح زفاف شقيقه ، ولا يمكن الجزم بأن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا في زفاف شقيقه.

وتابع أن كوكا حالته جيدة ويخضع لمسحات كورونا تباعا حتى تصبح نتيجته سلبية بالتدريج.

وأتم محمد أبو العلا حديثه مؤكدا أن صلاح والنني سافرا إلى إنجلترا في طائرة إسعاف.