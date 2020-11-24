أنا جزار في الملاعب.. أحمد عيد عبد الملك يكشف انتماءات عائلته الكروية

أعلن أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق ، انتماءات عائلته الكروية؛ وذلك قبل النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل .

وأضاف عبد الملك خلال تصريحاته لملعب اون تايم مع الإعلامي سيف زاهر : زوجتي اهلاوية وكذلك ابنتي الكبري ولكن ابنتي الصغري زملكاوية وعائلتنا زملكاوية ".

وأكمل : ابنتي الصغري أحبت الزمالك بعد مباراة أمام المقاولون العرب، وقالت لي سجل هدف واعملى قلب وفي تلك المباراة سجلت هدفين ومن هنا بدأ حبها للقلعة البيضاء .

وأوضح : اتعامل مع متابعيني باحترام للغاية سواء كان أهلاوي او زملكاوي ولكن اذا وجه لى احد السباب بعمله بلوك على الفور والسوشيال ميديا أصبحت مؤثره للغاية .

وأردف : عائلتي تعمل بالجزاره وعملت برفقتهم فترة ولكني اتجهت للعب الكرة وأصبحت جزار في الملاعب .