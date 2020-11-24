نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو ينتقد فكرة إيقاف الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، فكرة إيقاف الدوري خلال الفترة المقبلة بسبب غياب بعض من اللاعبين في أنديتهم، لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، مشيرا إلى أن ذلك أمر سيكون غير مقبول نهائيًا.

وقال ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس : " لايوجد دوري في العالم بيتم إيقافه بسبب غياب لاعبي الأندية لتواجدهم في المنتخب الأولمبي".

وتابع، " في حال حدث ذلك لن نتقدم خطوة للأمام، ليفربول من الممكن أن يكون بدون 5 أو 6 لاعبين بسبب طوكيو ولن يقف الدوري الإنجليزي بسبب غياب بعض من اللاعبين بسبب الأولمبياد كلام غير مقبول وغير واقعي".