غزل المحلة يواجه طلائع الجيش وديا استعدادا للدورى الممتاز

يخوض فريق غزل المحلة، مباراة ودية، امام منافسه طلائع الجيش، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري؛ استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز .

وصعد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، الى الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري؛ بعدما تصدرها في دورى القسم الثاني .

ويدخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المباراة استعدادا لخوض مواجهة قوية امام فريق الزمالك في بطولة كأس مصر .

وأكد سرور شحاته المدير الاداري لفريق غزل المحلة أن الفريق يستهدف تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الموسم الجديد من الدوري الممتاز بعد تحقيق الصعود ممثلا عن مجموعة بحري بالقسم الثاني .

وأضاف سرور في تصريحات خاصة لصدي البلد : لا تهمنا صعوبة المباريات لأننا نستهدف تحقيق مركز متقدم في الموسم، وخضنا فتره استعدادات قويه وجاهزون لتقديم افضل ما لدينا خلال المواجهات ".

واكمل : غزل المحلة نادي عريق ونجح في تحقيق الدوري الممتاز في وقت سابق وسط سبعة انديه فقط حققوا اللقب على مدار التاريخ .

ويواجه فريق غزل المحله منافسه سموحة في الأسبوع الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021

وأسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته ال ٦٢ عن مباريات الأسبوع الأول وجاءت كالتالي

الاسبوع الاول الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا كليوباترا في الاسبوع الاول

وجاءت المباريات كالتالي طلائع الجيش ضد الجونة ، إنبي ضد اسوان ، الاهلي ضد المقاصة ، سموحة ضد غزل المحله ، بيراميدز ضد اتحاد ، مقاولون ضد زمالك ، البنك ضد وادي دجلة ، المصري ضد الإسماعيلي

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا ل حسام الزناتي الذي تقدم بإستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020 .

واكد مرزوق خلال تصريحاته أنه سيتم عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، مع اداري فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي ".

وأضاف مرزوق : الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات، ويجب علي الانديه معرفة ذلك جيدا .

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "الأندية اصرت لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم واللجنة الخماسية أكدت لهم استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ".

واردف : النهائي الإفريقي الي هيكسب سيلعب كأس العالم للأندية وهيبقي مضغوط، حيث أنه لا توجد نيه لتأجيل مباريات في الدوري الا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية