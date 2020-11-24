نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح رئاسة برشلونة يفجر مفاجأة بشأن عودة نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، أنه لن يدخل في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة نجاحه والحصول على المنصب خلال انتخابات شهر يناير المقبل.

وتحدث فونت عن نيمار في تصريحات لصحيفة "L’Esportiu” الكتالونية وقال: "ليس ضمن برنامجي الانتخابي في برشلونة".

وأضاف: "أعلم أن تشافي يرى نيمار قادرًا على إحداث الفارق لكن هناك أقسام أخرى تحتاج إلى الدعم في النادي مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة".

وأتم: "نيمار لاعب مهم ولكنه للفرق التي لا تعاني من أي ضائقة مالية، إلى جانب أنه قد ترك الفريق بعد أيام قليلة من بداية الموسم، ولديه مشاكل مع النادي لذلك فهو ليس له مكان في برشلونة".