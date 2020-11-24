نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي زملاءه اللاعبين بقدرته على خوض مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بستاد القاهرة.

ويواجه الأهلى الزمالك الجمعة المقبل على استاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المواجهة التى لا يزال حضور الجماهير فيها غامضاً بعد موافقة الكاف على حضور الجماهير إلا أن الأمن لم يمنح كلمته الأخيرة فى هذا الملف.

وقال سليمان انه لايشعر بأي أعراض من فيروس كورونا ،بجانب إلى انه سيجري المسحة خلال ساعات ،وشدد سليمان لزملائه انه سيسجل هدفا في مرمى الزمالك في حالة مشاركته في المباراة.

وكان وليد سليمان قد خضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة، وأجرى اللاعبون والجهاز الفنى مسحة طبية فى مقر النادى بالجزيرة وذلك عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتى حقق خلالها الأهلى الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندرى فى دور نصف نهائى ‏بطولة كأس مصر.