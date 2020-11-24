نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح رئاسة برشلونة: ميسي مستقبل البارسا وسعيد لبقاء جوارديولا مع السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة، أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، داخل كامب نو، رغم الأزمات التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، ولم يدخل في مفاوضات مع أحد بشأن تجديد عقده.

وقال فونت عن رأيه في مستقبل ميسي بتصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مقتنع ببقاء ليو مع النادي، ميسي يمتلك عقلية الفوز مثل جميع مشجعي هذا الفريق، وبالطبع، نشعر بخيبة أمل كبيرة عندما تكون النتائج غير جيدة ولذلك علينا تقديم مشروع له بضمانات للمستقبل مع وجود تشافي كمدرب".

وتابع: "سيكون من الصعب علينا إبرام البعض منها لأن الانتخابات تأتي قبل أسبوع واحد فقط من غلق السوق لكن هناك مسئولين متواجدين هناك يهتمون بشئون النادي الرياضية حتى تُحسم الانتخابات".

وواصل: "أتمنى في حالة فوزي بالانتخابات التتويج بلقب ما في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا بسبب الإصابات".

وعن تجديد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي، أتم تصريحاته قائلاً: "سعيد لأجله، لأن هذا يعني أنه سيستمر في فعل ما يحلو له حيث يشاء، نتمنى له الأفضل ونتمنى أن يعود مرة أخرى لنا لمساعدتنا في يوم من الأيام".