عصام الحضري يقترب من الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، يقترب من منصب مدرب حراس المرمى، لأحد أندية الدوري السعودي.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن عصام الحضري، حارس فريق التعاون الأسبق، ومنتخب مصر، تلقى أكثر من عرض لتدريب حراس أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء بعد إعلان اعتزاله رسميًّا، وخلع القفازين عقب رحلة استمرت نحو الـ 24 عامًا.

وأبدى الحارس الدولي المصري رغبته في العمل في دوري المحترفين السعودي، لما يحمله من قوة وإثارة وندية، إذ يسعى أكثر من نادٍ إلى ضمه إلى الجهاز الفني لتدريب الحراس، وذلك وفقًا للمصادر.

وكان عصام الحضري أعلن الفترة الماضية اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد سنوات من العطاء مع منتخب الفراعنة، وجميع الفرق التي دافع عن ألوانها، حيث قرر التحول إلى ميدان التدريب عن عمر 47 عاما.

جدير بالذكر أن عصام الحضرى صاحب الـ48 عاما، حفر اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سنًا يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يومًا ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عامًا وثلاثة أيام.

وحقق الحضرى خلال مسيرته مع الكرة العديد من الإنجازات المحلية والدولية على مستوى الفرق والمنتخبات بخلاف أرقام تاريخية على المستوى الشخصي يصعب تكرارها في أفريقيا.

ولعب الحضري لـ 10 أندية هي: دمياط – الأهلي – سيون السويسري – الإسماعيلي – الزمالك – المريخ السوداني – الاتحاد السكندري – وادى دجلة – التعاون السعودى – النجوم.

واستطاع الحضرى التتويج بطلا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها.

وقدم الحضرى مستوى رائعا فى كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا، خاصة فى مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى.