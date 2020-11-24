نجم ريال مدريد السابق يُهاجم ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم خورخي فالدانو، نجم ريال مدريد السابق، ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بعد مردوده السئ هذا الموسم.

ويرى فالدانو أن ميسي لم يعد كما كان، حيث أصبح دون فعالية مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وقال فالدانو في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية: "ميسي أصبح غير فعال، عكس السنوات الماضية".

وأضاف: ‘‘في الأرجنتين لم يعد الفريق يبحث عنه كثيرًا، ويبدو ميسي سعيدًا بدوره الجديد‘‘.

وتابع: ‘‘في برشلونة، أي شيء يقوله ميسي يسبب زلزالًا، ومن الصعب أن يستسلم‘‘.

كما تطرق فالدانو أيضًا للحديث عن وضع أتلتيكو مدريد بعد فوزه على برشلونة 1-0، وقال: ‘‘أتلتيكو مدريد يواجه فرصة مهمة للغاية للقتال من أجل لقب الليجا‘‘.

وعن وضع ريال مدريد في ظل العديد من الغيابات، قال فالدانو: ‘‘غياب راموس وفيدي فالفيردي وكاسيميرو وبنزيمة عن ريال مدريد، يعني سلب عمودهم الفقري‘‘.

وختم فالدانو بقوله: ‘‘ريال مدريد يفتقر إلى العمود الفقري ولعب خط وسطه بشكل جيد للغاية، وفي الشوط الثاني ضد فياريال شعر اللاعبون بالإجهاد‘‘.