الرياضة

تعليق ميدو على موقف الاتحاد المصري بشأن إيقاف أحمد أحمد

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، على ما ذكره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن هناك مسئولين سابقين في الاتحاد المصري لكرة القدم، كانوا يرفضون تغيير اللائحة لبسط نفوذهم والسيطرة في الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميدو من خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس، أنه بالفعل كان هناك أشخاص في اتحاد الكرة لا يريدون تغيير اللائحة، لأنهم كانوا يرغبون في استمرار فسادهم وعدم محاربتهم من أي شخص.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أمس إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 5 سنوات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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