دوري الأبطال.. برشلونة في مهمة تأمين الصدارة أمام دينامو كييف.. ويوفنتوس يستضيف فرينكفاروزي المجري

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره دينامو كييف الأوكراني، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أولمبيسكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

َويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم كلا من ميسي ويونج عن مباراة اليوم للراحة، بينما سيغيب جيرارد بيكيه بسبب معاناته من إصابة في الركبة، وسيرجي روبيرتو، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وقال رونالد كومان خلال تصريحات صحفية أمس، الإثنين"تم استبعاد ميسي ودي يونج، من مباراة دينامو كييف، لأن وضع الفريق مريح، في دوري أبطال أوروبا".

وتابع كومان: "ميسي ودي يونج يلعبان الكثير من المباريات، وكان لا بد من إراحتهما".

وواصل كومان: "غياب جيرارد بيكيه، سيكون خسارة كبيرة لبرشلونة، خلال الفترة المقبلة.

في المقابل يطمح فريق دينامو كييف الأوكراني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التأهل إلى الدور المقبل.

كان فريق برشلونة فاز على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب كامب نو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل يوفنتوس الإيطالي ثانيا بـ 6 نقاط، ودينامو كييف ثاثلا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن فرينكفاروزي المجري صاحب المركز الأخير.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة السابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس مع فرينكفاروزي المجري، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أليانز أرينا.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للتغلب على ضيفه فرينكفاروزي في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة برشلونة على الصدارة.

على الجانب الآخر يأمل فرينكفاروزي المجري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب المجموعة السابعة.

وتغلب يوفنتوس على فرينكفاروزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

وتقام مباراة يوفنتوس وفرينكفاروزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.