ديفيد جيمس: ليفربول سيرحب برحيل محمد صلاح حال تلقيه عرضا مناسبا

أكد ديفيد جيمس حارس مرمى فريق ليفربول السابق، أن إدارة الريدز ستوافق على بيع محمد صلاح نجم الفريق إلى ريال مدريد، حال وصول عرض مناسب لضمه.

وقال ديفيد جيمس في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية": "ليفربول سيبيع أي لاعب إذا وصل عرضا مناسبا لضمه، الأمر يعتمد فقط على الأمور المعروضة على الريدز".

وتابع: "ليفربول لا يعتمد على محمد صلاح فقط وهذا شيء يحسب لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق، لكن لا بد أيضا من التعاقد مع بديل، حال الاستغناء عن صلاح".

وواصل: "لا أعتقد أن انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتي سيكون أمرا جيدا لفريق ليفربول، من الأفضل أن ينتقل إلى دوري مختلف". يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أول أمس، الأحد.

وانضم محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الريدز وقتها.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 120 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 13 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجد في معسكر منتخب مصر لخوض الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، بينما تعرض الثنائي محمد النني لاعب أرسنال وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس للإصابة بالفيروس أيضا.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أتلانتا الإيطالي، غدا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

كان فريق ليفربول حقق الفوز على أتلانتا بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الماضية بدوري الأبطال.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أياكس الهولندي ثانيا بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل ميدتييلاند الدنماركي جدول الترتيب بدون نقاط.