بعد ارتفاع إصابات كورونا.. شرط الكاف لتأجيل نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية تصاعدا ملحوظا فى عدد إصابات كورونا فى فريقي كرة القدم بالنادى الأهلى والزمالك قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويلتقى الأهلى والزمالك مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى مسابقة دوري أبطال إفريقيا فى مباراة يتوقعها الكثيرون إنها ستكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .



وبدأ البعض يتساءل عن إمكانية تأجيل المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل الفريقين عقب إصابة وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة نجوم الأحمر بالفيروس ، وفى المقابل إصابة محمود الونش لاعب الزمالك والمدرب مدحت عبدالهادي .



وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي الخاصة بإمكانية تأجيل أى مباراة فى نهائيات دوري الأبطال إلى عدم توافر 11 لاعبا بجانب 4 لاعبين فقط احتياطى وفى حال عدم توافر هذا العدد يتم تأجيل اللقاء .

وهو الأمر الذى يشير إلى أن المباراة بين الأهلى والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا ستقام فى موعدها دون أى تأجيل نتيجة العدد المحدود لإصابات كورونا فى كل فريق منهما وتوافر مجموعة من البدائل لديه .

فى هذا السياق، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا سريا بعدم الإعلان رسميا عن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك قبل المباراة بساعات قليلة ، بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة.

ويفضل الكاف عدم الإعلان الرسمي عن حكام نهائى أبطال أفريقيا إلا بعد خضوع الطاقم بالكامل سواء حكم الساحة أو المساعدين أو طاقم حكمي الفيديو إلى مسحة كورونا حتى لا يضطر إلى تغيير أحد بعد الإعلان الرسمي.