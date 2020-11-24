الأهلي يحرم لاعبيه من «السوشيال ميديا» ويفرض الحظر الإعلامي قبل موقعة الزمالك

طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها حتى موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل أمام الزمالك باستاد القاهرة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، اجتماعًا مع لاعبيه عقب الوصول لفندق الإقامة والدخول في معسكر مغلق حذر فيه من متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها أو مجرد الاهتمام والحديث عنها بجانب استمرار فرض الحظر الإعلامي حتى نهاية منافسات مسابقة كأس مصر التي تأهل فيها الفريق الأحمر لنصف النهائي، حيث سيواجه زعيم الثغر في الأول من ديسمبر المقبل.

وأعاد عبد الحفيظ تذكير لاعبيه بعقوبات خرق الحظر الإعلامي بـ200 ألف جنيه غرامة تتم مضاعفتها في حال التكرار.

وأكد مدير الكره للاعبيه أنه يثق بشكل كامل في تقديرهم للموقف الصعب وأهمية مباراة الزمالك ليس فقط كونها نهائي أهم بطولة قارية غائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013، ولكن لأنها تمثل حلم للجماهير والإدارة وكل من ينتمي للأهلي، بجانب أنها تمنحك اللعب على كأس السوبر الأفريقي والذهاب لبطولة العالم للأندية في فبراير المقبل.

ولم تتوقف الاجتماعات عند سيد عبد الحفيظ، ولكنها امتدت إلى محمد الشناوي، حارس المرمى، والذي بات هو القائد الحقيقي للفريق، والذي طالب لاعبيه بالالتزام التام خلال المعسكر والتركيز في كل تعليمات الجهاز الفني بهدف تحقيق الفوز على المنافس التقليدي وحسم اللقب القاري.