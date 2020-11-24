تقرير مغربي: مهاجم الوداد يقترب من الانضمام لـ المصري البورسعيدي

أكد تقرير مغربي، أن الكونغولي كازادي كاسنجو مهاجم فريق الوداد البيضاوي، بات قريبا من مجاورة بدر بانون لاعب الأهلي، في مسابقة الدوري المصري.

وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن كاسنجو كازادي يستعد لمغادرة الوداد والانتقال إلى الدوري المصري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف الموقع المغربي، أن كازادي كاسنجو، حصل أول أمس، الأحد، على شيك بكامل مستحقاته المتبقية من إدارة نادي الوداد، ووقع على وثيقة مغادرة النادي، من أجل الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي.

كان نادي المصري البورسعيدي، أعلن الجمعة الماضية، عن التعاقد مع أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي ومحمد عنتر وعلاء عطا ومصطفى سلطان وأحمد دعدور وعصام ثروت.

كما أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري، أقتراب النادي، من التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني محمود وادي إلى بيراميدز، خلال الصيف الحالي.

يذكر أن النادي الأهلي حصل مؤخرا، على خدمات بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي، لمدة 4 مواسم، ليصبح بذلك كازادي كاسنجو ثاني لاعب من الدوري المغربي ينتقل إلى الدوري المصري، خلال إتمام الصفقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كازادي كاسنجو 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك كاسنجو كازادي مع الوداد 24 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

وودع فريق الوداد البيضاوي المغربي مسابقة دوري أبطال إفريقيا مؤخرا، من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي 5 - 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما ودع الرجاء أيضا البطولة من الدور ذاته على يد الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبلة، على إستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الأندية الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، بينما يحل الزمالك ثانيا بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.