الزمالك يستعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا على ملاعب إيرو سبورت.. صور

وأكد الملاح على هاني، رئيس مجلس إدارة نادي إيرو سبورت، أن اختيار الأندية المصرية والمنتخبات الدولية لملاعب إيرو سبورت للتدريب وإقامة المعسكرات الرياضية استعدادا للبطولات والمباريات الهامة، دليل نجاح لمنظومة التجهيزات التي تقوم بها وزارة الطيران المدني برعاية وزير الطيران المدني الطيار محمد منار ونائبه الطيار منتصر مناع والتوجيهات المستمرة من المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، من أجل الحفاظ على كفاءة الصرح الرياضي الواعد المتمثل في نادي إيرو سبورت ووضعه على خريطة الوجهات الرياضية الهامة في مصر.

كان فريق كرة القدم بنادي الجونة، أقام معسكره التدريبي بملاعب إيرو سبورت في إطار استعداداته للموسم المقبل من بطولة الدوري العام.

وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وذلك لمعرفة من الفائز بالأميرة السمراء. وسيكون النهائي القاري هو الأول في تاريخ البطولة الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، في تاريخهما ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك أول نهائي بين فريقين من دولة واحدة في القارة السمراء. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إقامة بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل رغم جائحة كورونا، مما يزيد من أهمية اللقاء، حيث سيتأهل بطل أفريقيا للمشاركة في المونديال. ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، بـ8 ألقاب، ويأتي الزمالك وصيفا بالتتويج في 5 ألقاب. وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الوداد المغربي، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، في مجموع المباراتين. كما تأهل نادي الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على الرجاء المغربي، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلي في النهائي الأفريقي.

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