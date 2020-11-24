نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة فريق كوكاكولا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني لفريق كوكاكولا، على قائمة الفريق، لخوض مباريات الموسم الحالي من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

القائمة الأولى

وقام الفريق بقيد 12 لاعبين من قوام الموسم الماضي، في القائمة الأولى للموسم الجديد وهم، "محمد علي ميلا، عمرو عبدالمجيد، أحمد عبدالمنعم، أحمد سعيد بندق، معتز نجيب، كريم عرفات، كريم حلاوة، ايريك، محمد علاء لالا، محمد ناجي جدو، جابر سالم، أحمد الحسيني .

صفقات كوكاكولا



تعاقد نادي كوكاكولا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد عيد حارس مرمى بنها، مهدي صبحي مهاجم الإعلاميين، أحمد عاطف سقراط مهاجم تليفونات بني سويف، حسام زين ظهير أيمن بلدية المحلة، أحمد عبد العزيز ربيعه مدافع ميجا، أحمد كفتة انتهاء الإعارة من الحمام، بسام عيد مدافع بلدية المحلة، أحمد محسن ظهير أيسر نادي zed، إيهاب عبدالمحسن لاعب الترسانة، عاطف الحسيني مهاجم نجمة سينا، إسلام فتحي نادي الترسانة، أحمد أبو الخير لاعب وسط الداخلية، عبدالله محمد لاعب الزرقا.

وديات الفريق

وخاض كوكاكولا العديد من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، حيث فاز فريق كوكاكولا على بنادي اتحاد الشرطة في تحقيق فوز مستحق على حساب فريق كوكاكولا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف اللقاء، محمد جمال من ركلة جزاء، وابراهيم الششتاوي الوافد الجديد من سوهاج، من ضربة رأس متقنة، وسجل كوكاكولا هدفا من ركلة جزاء، وإختتم عرفة السيد أهداف اللقاء لإتحاد الشرطة.

وتعادل فريق كوكاكولا مع البلاستيك بهدفين لمثلهما، واحرز هدفي كوكاكولا اللاعب احمد سقراط، وتعادل مع حرس الحدود بهدفين كل فريق، وخسر من فريق الإعلاميين بهدف نظيف، بالإضافة إلى أنه تعادل مع تليفونات بني سويف بثلاثية لكل منهما.

الجهاز الفني



محمد عبد الله مديرا فنيا، ومصطفي محمد طه مدرب عام وحمد صالح مدرب مساعد ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمي وأيمن عبد القادر مديرا للكرة وحسن وهبي مدير ادارى وأحمد حمدى أخصائى علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك .