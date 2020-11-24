نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النادي الأهلي قبل مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": فإن من الممكن خلال 48 ساعة جماهير الأهلى تسمع خبر جيد خاصة عن وليد سليمان، الأهلى لام على وليد بعد إعلانه عن إصابته بكورونا بسبب 3 حاجات؛ وليد

خضع لأشعة صدر أثبتت أنها سليمة، بجاتب تحليل الدم سليم والمسحة فقط هى ما أكدت أنه مصاب، وفيه أمل كبير إنه مع مسحة كاف يتحول لسلبى.

وأضاف'" حالة محمود كهربا تتحسن، ومن الممكن أن يلحق بالمباراة، وصالح جمعة حالته جيدة بحسب تأكيد الأهلى، ولا صحة لتدهور حالته مثلما أشارت زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

صعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.