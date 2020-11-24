نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25لاعبا بقائمة بتروجت في دوري القسم الثاني في المقال التالي
القائمة الأولى
وجاءت القائمة الأولي كالتالي: أحمد السباعي، محمد ابو النجا"بونجا" ، وحسام حسن، ومحمود عماد، وسامح ابراهيم، ومصطفى معوض، وأحمد كمال، وأحمد عبد الرسول ، وخالد عبد الرازق ،واسلام عاد\ل كانو، وأحمد النفراوى، ومحمود فليكس، محمود متولي، واسلام سمير، ومحمود العالمى، ورشاد المتولي.
صفقات بتروجت
_ محمود السيد هداف النصر.
_ اسلام هشام من نادي دجلة.
- محمد سمير، أحمد سمير، أحمد عادل عمرو الجوهري من نادي بلبيس.
_ كريم لالا من الانتاج الحربي.
_ ابراهيم عبد القوي لاعب سموحة.
- محمود منصور لاعب سموحة .
الجهاز الفني لفريق بتروجت
علاء عبد العال مديرا فنيا.
مدرب عام: محمد سعد
مدرب مساعد : ياسر رجب
مدرب : شريف بيومي
مدرب حراس: ممدوح ابراهيم
مدير إداري: أحمد خالد
مدير الكرة: طارق حماد
طبيب: أحمد رجب
بدني ومؤهل :تامر ذو الهمه
المباريات الودية
تعادل بتروجت أمام الاتصالات 2_2، بينما فاز علي دكرنس2_1 وإختتم مبارياته الودية بمواجهه مصر للتأمين وأنتهت بالتعادل السلبي0_0.
يستهل فريق بتروجت للموسم الجديد بمواجهه كوكاكولا بملعب بتروسبورت والمقرر إقامتها غداً الاربعاء 25 نوفمبر الجاري.