رد فعل من ليفربول على قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي

أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا، بشأن عودة الجماهير، إلى مباريات الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

كان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أعلن أمس، الإثنين، عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، بداية من 2 ديسمبر القادم.

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي:" نادي ليفربول لكرة القدم يرحب بإعلان الحكومة العودة المقترحة للجماهير، إلى الملاعب الرياضية".

وتابع بيان ليفربول:" لقد افتقدنا إلى حد كبير أنصارنا في أنفيد ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة آخرى".

وواصل البيان:" سنواصل العمل مع شركائنا في المدينة، بما في ذلك مجلس مدينة ليفربول وشرطز ميرسيسايد، من أجل وضع أحد التوجيهات الصحية، للعودة الآمنة للمشجعين".

في سياق آخر، تعافي النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من فيروس كورونا، أول، أمس، الأحد.

كان النجم المصري محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر، منتخب مصر، الأسبوع قبل الماضي، لخوض مباراتي توجو، ضمن الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وخضع محمد صلاح للعزل الصحي لمدة أسبوع في مصر، قبل أن يسافر إلى إنجتلرا الجمعة الماضية في طائرة خاصة رفقة محمد النني " المصاب بكورونا أيضا" من أجل استكمال عزله في إنجلترا".

ويستعد فريق ليفربول حاليا، لمواجهة أتلانتا المقرر لها، غدا الاربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأتلانتا بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان ليفربول تغب على أتلانتا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، حيث سجل جوتا " هاتريك" ومحمد صلاح هدفا، وساديو ماني هدفا.

ويعد ليفربول الفريق الوحيد في المجموعة الرابعة، الذي لم يفقد أي نقطة حتى الآن، حيث حقق العلامة الكاملة خلال الثلاث مباريات الماضية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أياكس أمسترادم ثانيا بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل ميتييلاند الدنماركي جدول الترتيب بدون نقاط.