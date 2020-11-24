سلبية مسحة الزمالك وانضمام ساسي وبن شرقي لمعسكر الفريق

ينضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمعسكر المغلق للفريق اليوم بعد ظهور سلبية نتيجة المسحة الخاصة بهما.

يأتي هذا استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد سلبية المسحات التى خضع لها الثنائى عقب عودتهما للقاهرة، بعد مشاركاتهما مع منتخبى تونس والمغرب فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

فيما لم ينضم محمد حسن للمعسكر بعدما فضل الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية جديدة بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها مؤخرا سلبية حالته.

وأثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا.

ويتواجد الونش حاليا في العزل الصحى، ويخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة يوم الأربعاء المقبل للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس، الاثنين، بعد سلبية مسحته بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل، وكان الفريق اختتم تدربياته أمس على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.