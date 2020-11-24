نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يرحب بقرار عودة الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ترحيبه بإعلان الحكومة البريطانية عودة الجماهير إلى الملاعب حيث قال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت " قد افتقدنا مشجعينا كثيرًا في آنفيلد ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة أخرى عندما يكون ذلك آمنًا."

وتابع بيان حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي :" سنواصل العمل مع شركائنا في المدينة ، بما في ذلك مجلس المدينة والشرطة ورابطة مشجعي الفريق من أجل وضع أحدث الإرشادات الصحية والعملية الأكثر فعالية للعودة الآمنة للجماهير."

وجاءت خطة عودة الجماهير فى إنجلترا على النحو التالى:

1 - المناطق في المستوى الأول سيتم السماح لها بحضور 4000 مشجع.

2 - المناطق في المستوى الثاني ستكون بحضور 2000 مشجع.

3 - المناطق في المستوى الثالث لن يكون فيها حضور.

وسيتم الإعلان عن المستويات الصحية لكل منطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتغيب الجماهير، عن ملاعب البريميرليج، منذ شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.