نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يستكمل مواجهاته الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسئولو سموحه سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، وذلك قبل مواجهة فريق المجد السكندرى غداً فى اطار برنامج المباريات الودية التى حددها الجهاز الفنى للإستعداد للموسم الجديد وهناك مباراتين فى القاهرة أمام بيراميدز يوم 29 نوفمبر الجارى، ولقاء انبى يوم 2ديسمبر قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى على فتريتن صباحية ومسائية من اجل رفع معدل اللياقة الفينة والبدنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة وذلك بعدما أغيت مواجهة الإنتاج الحربى الودية بسبب الطقس السئ الذى ضرب الأسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فينة من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر ونجح أمس فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.

ويحاول مسؤلو سموحه اقناع عدد من اللاعبين الكبار للإنضمام لصفوف "الموج الأزرق" فى الموسم الجديد على رأسهم أحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، وكريم بامبو وكاسونجو لاعبا الزمالك ولكن سيتم حسم الأمر عقب انتهاء مباراة القطبين فى دورى أبطال افريقيا.