نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطمأن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي حالة الثلاثي المصاب بفيروس كورونا من بين لاعبي القلعة الحمراء وذلك قبل موقعة الزمالك المقرر لها الجمعة القادم.

وكثف المسئولون خلال الساعات القليلة الماضية من الإطمئنان على حالة محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بالإضافة إلى وليد سليمان لمعرفة مدى إلتزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذه كلاً منهم في منزله.

وسيتحدد خلال الأيام القادمة موقفهم من إمكانية دخول قائمة المارد الأحمر إستعداداً لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي يحتضنها ملعب إستاد القاهرة الدولي.