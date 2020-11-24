نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فضح أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني زميله ليونيل ميسي في حوار مطول لوسائل الإعلام الإسبانية تطرق فيها إلى أسرار الغضب العارم لدى البرغوث الأرجنتيني ضده رغم أن ميسي كان قد نفى ذلك.

قال جريزمان: "عندما يطلب مني المدرب أي شيء سأفعله لأن المدرب هو وحده يرى الشيء الأفضل للفريق وأنا سوف أستمع اليه".

وأضاف جريزمان: "عندما وصلت لبرشلونة تحدثت مع ميسي وأخبرني أنه كان منزعج منّي عندما رفضت القدوم قبل عام من أتلتيكو مدريد.. كانت هناك العديد من التعليقات من الصحافة وغرفة تغيير الملابس، العديد كانوا مستائين مما فعلت".

وتابع: "كنت أتفهم انزعاج الناس لكنني كنت قد قررت أن أطلب الصفح على أرضية الملعب.. ميسي يعرف جيداً مقدار الاحترام الذي أكنه له وهو كان غاضب مني عندما رفضت برشلونة للمرة الأولى لكنني شرحت له وجهة نظرى وقال لي إنه سيكون معي حتى النهاية".