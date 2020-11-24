إصابة أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجديد بفيروس كورونا

تأكدت إصابة أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية المسحة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية .

واستقر موسيماني، المدير الفني للأهلي على الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن قرار المعسكر المبكر هو توفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق تركيزًا شديدا من جانب موسيماني على تحفيظ لاعبيه طريقة مواجهة الزمالك والتدريب عليها، خاصة مع فرض سياج من السرية على أجواء المعسكر والذي لا يعرف تفاصيله سوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وبعض إداريي الفريق.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، في اللقاء الذي يتم وصفه بنهائي القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى في تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائي.