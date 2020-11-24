بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن الاتفاق على خوض مباراتين وديتين للفريق خلال معسكره المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والدوري الممتاز، والذي يستهل الفريق مشواره فيه بمواجهة الاتحاد السكندري.
وأوضح المدير الرياضي أنه تم الاستقرار على أن يلتقي فريق الكرة ببيراميدز مع البنك الأهلي الصاعد حديثا للأضواء يوم الخميس المقبل في الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي "٣٠ يونيو" بالتجمع الخامس.
وأضاف أن الفريق سيخوض مواجهة ودية ثانية يوم ٢٩ نوفمبر الجاري على نفس الملعب أمام فريق نادي سموحة في الرابعة عصرا.
يذكر أن بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني أروابارينا يخوض تدريباته بقوة في معسكره المقام بالقاهرة تحضيرا للموسم الجديد، بعد تحديد أولى المواجهات أمام الاتحاد السكندري يوم ١١ ديسمبر المقبل باستاد ٣٠ يونيو، في إطار الدوري الممتاز.
كانت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 أسفرت على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.
وأسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية.
من ناحية اخرى أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، أمس، الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.
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