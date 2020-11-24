عقوبات جديدة ضد أحمد أحمد ونائبه.. تقرير مغربي: فوزي لقجع يقترب من رئاسة الكاف

كانت تقارير صحفية عالمية، أكدت أمس، الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف أحمد أحمد بسبب تورطه في قضايا فساد، وتعيين نائبه كونستانت رئيس مؤقتا للكاف، لحين إجراء انتخابات جديدة في مارس المقبل.
وذكر موقع البطولة المغربي، أنه من المتوقع صدور عقوبات إضافية من الفيفا ضد أحمد احمد " الموقوف" ونائبه الأول كونستانت عوماري، قبل منتصف شهر يناير المقبل، لحين حسم لجنة الأخلاقيات في قضايا الفساد الموجهة لمسؤولين كبار داخل الكاف، منها ما يعرف بقضية البث التلفزيوني، وشركة لاجاردير الفرنسية.
وتابع الموقع، أن الفيفا يستعد لإيقاف الكونغولي كونستانت عوماري الرئيس المؤقت للكاف، حيث يتصدر اسمه قائمة المتهمين في قضايا مختلفة متعلقة بالفساد المالي.
وأشار الموقع، أن من المرجح ألا يستمر عوماري في منصبه بالكاف لأكثر من شهرين".
وأوضح الموقع، أن فوزي لقجع " النائب الثاني لـ أحمد أحمد" بات الأقرب لتولي رئاسة الكاف مؤقتا لحين إجراء الانتخابات المقبلة، مع اقتراب صدور عقوبات إضافية ضد أحمد أحمد وكونستانت عوماري".
وأضاف الموقع، أن في حال إيقاف عوماري رسميا سيتولي فوزي لقجع رئاسة الكاف رسميا، حتى شهر مارس المقبل.
ومن المقرر أن يسلم كونستانت عوماري جوائز دوري أبطال أفريقيا، عقب المباراة النهائية التي ستجمع الأهلي والزمالك، الجمعة، المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد إيقاف أحمد أحمد.
وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا
وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد اكتساح الوداد المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد التغلب على الرجاء 4 - 1 ، بمجموع المباراتين.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك ثانيا بـ 5 مرات بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
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