عقوبات جديدة ضد أحمد أحمد ونائبه.. تقرير مغربي: فوزي لقجع يقترب من رئاسة الكاف

أكد تقرير مغربي، اليوم، الثلاثاء، أن المغربي فوزي لقجع النائب الثاني لـ أحمد أحمد رئيس الكاف المعزول، بات قريبا من تولي رئاسة الاتحاد الافريقي.

كانت تقارير صحفية عالمية، أكدت أمس، الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف أحمد أحمد بسبب تورطه في قضايا فساد، وتعيين نائبه كونستانت رئيس مؤقتا للكاف، لحين إجراء انتخابات جديدة في مارس المقبل.

وذكر موقع البطولة المغربي، أنه من المتوقع صدور عقوبات إضافية من الفيفا ضد أحمد احمد " الموقوف" ونائبه الأول كونستانت عوماري، قبل منتصف شهر يناير المقبل، لحين حسم لجنة الأخلاقيات في قضايا الفساد الموجهة لمسؤولين كبار داخل الكاف، منها ما يعرف بقضية البث التلفزيوني، وشركة لاجاردير الفرنسية.

وتابع الموقع، أن الفيفا يستعد لإيقاف الكونغولي كونستانت عوماري الرئيس المؤقت للكاف، حيث يتصدر اسمه قائمة المتهمين في قضايا مختلفة متعلقة بالفساد المالي.

وأشار الموقع، أن من المرجح ألا يستمر عوماري في منصبه بالكاف لأكثر من شهرين".