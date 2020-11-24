هاشتاج #بيكهام يتصدر تويتر عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة امس، أن الأهلي أنهى بشكل كبير صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام، نجم الفريق الدجلاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك اللاعب أحمد رمضان بيكهام جمهوره صورا من احتفاله مع زوجته بعد عودته لناديه الأم بصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أحدثت ضجه وانتشارا كبيرين.

وبعد ساعات من انضمامه للاهلي تأكدت إصابة أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية المسحة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيكهام ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وذكر«بيكهام»، «الأهلي بيتي، وحبه يجري في دمي منذ بداية رحلتي مع الساحرة المستديرة في الثامنة من عمري، وعندما رحلت عن القلعة الحمراء قبل موسمين كان حلمي العودة من جديد، والحمد لله تحقق هذا الحلم».

وأضاف بيكهام «حاربت من أجل العودة من جديد إلى الأهلي، الأمور لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، فالعودة كانت حلمًا وقاتلت كثيرًا من أجل تحقيقه، لأن العودة إلى جدران الأهلي لم تكن حلمي فقط ولكنها كانت حلم أسرتي بالكامل».

وتابع «عندما رحلت في البداية عن الأهلي قبل موسمين كان ذلك على سبيل الإعارة، حيث كنت أسعى بكل قوة لإثبات نفسي من أجل العودة إلى القلعة الحمراء، خاصة أن الرحيل كان بحثًا عن فرصة المشاركة فقط، ولكن الأمر اختلف تمامًا بعدما قام وادي دجلة بشرائي، حيث تحول الهدف من مجرد المشاركة في المباريات إلى القتال داخل الملعب من أجل العودة إلى صفوف الأهلي نادي القرن».

وأوضح «كنت أسعى للعودة وحجز مكان في صفوف الأهلي وإثبات جدارتي بارتداء قميصه مجددًا، وأرى أنني نجحت في ذلك الآن بعد قرار عودتي الذي اجتهدت كثيرًا من أجل الوصول إليه». وتابع «اشتغلت على نفسي كثيرًا، وبذلت مجهودًا كبيرًا طوال رحلتي مع فريقي حرس الحدود ووادي دجلة، من أجل العودة إلى الأهلي، فمن يعشق الكيان يجد صعوبة بالغة في الابتعاد عن جدرانه