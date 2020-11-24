سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يستكمل مواجهاته الودية مع بيراميدز وإنبي

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهاز الفني والإداري، أمس الإثنين، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة فريق المجد السكندري غدًا في إطار برنامج المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني للاستعداد للموسم الجديد وهناك مباراتين في القاهرة أمام بيراميدز يوم 29 نوفمبر الجاري، ولقاء إنبي يوم 2 ديسمبر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي على فتريتن صباحية ومسائية من أجل رفع معدل اللياقة الفينة والبدنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة وذلك بعدما ألغيت مواجهة الإنتاج الحربى الودية بسبب الطقس السيئ الذى ضرب الإسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فينة من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر ونجح أمس فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.

ويحاول مسؤلو سموحة اقناع عدد من اللاعبين الكبار للانضمام لصفوف "الموج الأزرق" فى الموسم الجديد على رأسهم أحمد ياسر ريان وأحمد الشيخ لاعبا الأهلى، وكريم بامبو وكاسونجو لاعبا الزمالك ولكن سيتم حسم الأمر عقب انتهاء مباراة القطبين فى دورى أبطال أفريقيا.