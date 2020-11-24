بعد تعافيه من كورونا.. محمد صلاح يرد على منتقديه.. ويكشف عن طموحه مع ليفربول

علق النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على بعض الانتقادات التي يتعرض لها دائما.

وقال محمد صلاح في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو:" بعض الناس ينتقدون دائما، سيقولون أن هذا الشخص جيدا في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الجزء".

وتابع:" علي مواصلة مع أقدمه رفقة ليفربول، أنا فخور جدا بما أحققه".

وواصل:" الأهداف وصناعتها؟ أشعر بالرضا عن ذلك رغم أن الأمر أصبح أصعب قليلا، لكن هذه مهمتي داخل الملعب ويتوجب على فعلها".

وأشار:" كان من المهم التتويج بالجوائز الفردية، دائما ما أقول ان الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية". وأشار:" طموحي كان التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وحدث ذلك، لكن طموحي الآن هو التتويج بالبطولتين خلال موسم واحد". وواصل صلاح:" تعرضنا لضغط كبير هذا الموسم بسبب إصابة فيرجيل فان دايك، لكن اللاعبين الشباب ظهروا بشكل جيدا". واستطرد:" هذا الموسم جنوني، بسبب عدد الأهداف التي سجلت، لم اتوقعها أبدا، اللعب أيضا بدون مشجعين هو أمر جنوني أيضا". وأوضح:" أعتقد ان الجماهير تحدث فارقا بالنسبة لنا، لأنهم يعطون جوا مختلفا، ويعطون اللاعب لتقديم أفضل ما لديخ، أعتقد أنهم السبب الرئيسي في حدوث بعض النتائج المجنونة". وعن تألق جوتا، قال صلاح:" نحن سعداء من أجله، كزملاء في الفريق، نحاول أن نساعد بعضنا البعض كل يوم في التدريب، لذا رؤية لاعب جديد يأتي إلينا ويسجل العديد من الأهداف فإن هذا يشعرنا بالسعادة، كما أنه يساعد الفريق، ويسهل علينا المهمة في خط الهجوم. يذكر أن محمد صلاح تعافي، أول، أمس، الأحد، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". كان محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، الأسبوع قبل الماضي، لخوض مواجهتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أتلانتا غدا، الأربعاء، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أياكس أمستردام ثانيا بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد ميتييلاند الدنماركي في المركز الأخير بدون نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعافيه من كورونا.. محمد صلاح يرد على منتقديه.. ويكشف عن طموحه مع ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.